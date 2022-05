El actor Ricardo Crespo fue condenado a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija

En febrero del año 2021, el actor y cantante mexicano de 46 años, Ricardo Crespo, fue puesto bajo prisión preventiva, tras ser acusado en diciembre del 2020 por su exesposa Angélica Rodríguez Cruz, de abusar sexualmente de su hija Valentina Crespo durante nueve años. Después de varios meses, la justicia mexicana resolvió condenarlo a 19 años de cárcel.

A través de un comunicado, la firma Ramírez, Penillla, Rubio, Cuadra Abogados, confirmó que un Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México dictó la resolución del caso, el 3 de mayo.

“Un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo N a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años de edad”, señala la sentencia.

El escándalo surgió en 2021 cuando la expareja de Crespo hizo la respectiva denuncia y posteriormente las autoridades mexicanas llegaron a revelar que el actor indujo por varios años a la menor a realizar actos sexuales y a "presenciar contenido pornográfico”.

En su momento Valentina Crespo, hija de Ricardo Crespo, usó sus redes sociales para relatar los abusos que su padre cometía en contra de ella.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, publicó la joven en 2021.

Posteriormente, la madre de la joven ofreció una entrevista para la prensa mexicana en donde explicó que su hija nunca presentó evidencias visibles de haber sido abusada, no obstante, la mujer aseguró que en el instante en que la joven reveló su situación ella decidió hacer la denuncia inmediatamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

En febrero de 2021 y durante su reclusión, el actor que participó en series como 'Control Z' de Netflix y 'La rosa de Guadalupe' negó las acusaciones de su hija Valentina, argumentando qué lucharía con su equipo legal para que la verdad saliera a la luz:

"A partir de mi detención, los medios de comunicación han dado cuenta del actuar de la justicia y han hecho públicos los cargos que se me imputan y el proceso que determinó mi aprehensión y hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictivos que se me achacan".

Luego de pasar un año detenido, Ricardo Crespo fue remitido a un reclusorio en la Ciudad de México, en donde deberá pagar su condena de 19 de cárcel.