Dos candidatas se retiraron de Miss Universe 2024 a último momento, ¿quiénes son?

A poco tiempo para el inicio de la edición número 73 de Miss Universe, se dio a conocer la noticia que dos soberanas de la belleza se tuvieron que retirar del certamen, lo cual dejó desconcertados a los fanáticos, quienes querían verlas competir.

Candidatas que se retiraron de Miss Universe

Tras un accidente en la Gala de las Catrinas, uno de los primeros eventos realizados en Miss Universe 2024, Edona Bajrami, represemtante de Kosovo, dijo adiós de manera voluntaria, dado que esto le implicaba un gran esfuerzo físico y ella en este momento debe hacer uso de una bota ortopédica.

A través de una publicación, en la que dijo que iba a estar para apoyar a las reinas, la mujer dijo: "No dejaré que esto me deprima. Voy a levantarme, voy a levantarme como un fénix de las cenizas".

La segunda de las candidatas que se retiró fue Miss Sudáfrica, Mia Le Roux, quien tuvo que dar un paso al costado por temas de salud que no la dejaron continuar con el camino hacia la corona.

Por qué expulsaron a Panamá de Miss Universo

Aunque se han conocido diferentes versiones cerca de lo sucedido, Mora explicó que todo se trató de un malentendido y que las cosas no fueron tan "graves" como las hicieron ver. El novio de la reina de belleza, Juan Abadía, había llegado desde octubre a México para hacerse cargo de temas logísticos para ayudar a su pareja con temas como la alimentación, el vestuario y el transporte, pues, lo consideraba como una obligación moral teniendo en cuenta que la organización no le brindó ese apoyo a la candidata.

"Me quedé más tiempo no para desconcentrarla, sino porque cuando yo llegué Italy no tenía ni un tacón, ni un panty, ni un vestido, ni comida, yo le hice el mercado", expresó Abadía, empresario y entrenador, para el medio La Mordida.

De acuerdo con el testimonio de Mora, todo se originó al salir de la habitación que compartía con la Señorita República Dominicana, pues debía entregarle unos artículos al Director de Miss Universo Panamá, César Anel Rodríguez. Pese a que las competidoras tenían la posibilidad de encontrarse con sus equipos de trabajo en otras áreas del hotel, el inconveniente surgió en el momento en que ingresaron a otro cuarto y empezaron a discutir por la falta de preparación para el certamen; sin embargo, todo empeoró cuando intervino Abadía.

"Nunca entraron a la habitación, no sabían si había más personas ahí; claramente se vio que estaba mi novio presente porque él abrió la puerta y obvio nos vieron solo a nosotros dos. Claro, tienen todo el derecho de sacar mil especulaciones porque estábamos solo nosotros dos y yo no podía estar ahí", dijo Mora.

Esta es la cifra de dinero que se llevará la ganadora de Miss Universo 2024

Cuando una participante de Miss Universo es coronada, siempre recibe una importante compensación económica, la cual suele ser de aproximadamente 250.000 dólares, cifra que refleja el crecimiento y la relevancia del evento en el escenario global.

La ganadora de Miss Universo 2024 también recibirá la majestuosa corona ‘Luz del Infinito’ (Lumiere De L’Infini), una joya que fue presentada el 13 de noviembre en un evento masivo que llamó la atención del mundo entero.

Esta pieza es la décimotercera corona diseñada en la historia del concurso, y su nombre refleja un concepto de luz eterna, en homenaje al potencial ilimitado y el brillo que cada mujer aporta.

Jacques Christophe Branellec, el joyero de la casa filipina encargada de su creación, Jewelmer, reveló en la velada que esta corona cuenta con 23 perlas doradas del Mar del Sur y está bañada en oro y diamantes.

Además del premio en efectivo, la nueva Miss Universo contará con una serie de contratos exclusivos, como un acuerdo para representar a distintas marcas de renombre internacional, los cuales serán anunciados en la coronación este 16 de noviembre.