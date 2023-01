Diva Jessurum contó en Día a Día cómo fue el momento en el que se cortó el cabello debido al cáncer

En septiembre de 2022, la reconocida presentadora y directora de producciones de Caracol Televisión como Expediente Final y Se Dice De Mí, Diva Jessurum, sorprendió a todos sus seguidores al revelar no solo que tuvo cáncer, sino también que logró superar la batalla. Recientemente, Jessurum le concedió una entrevista a los presentadores de Día a Día y reveló detalles de todo el proceso por el que atravesó sin hacerl pública la noticia.

En medio de la transmisión del programa, Jessurum confesó que antes de una de las grabaciones de Expediente Final, tuvo un momento emotivo junto a una de las integrantes de su equipo de trabajo: "recuerdo que Jineth me dice 'ay, Diva, tienes que usar biotina porque se te está cayendo el pelo' y yo '¿verdad?' más quimioterapias para dónde y yo 'ay, sí, voy a usar biotina'".

Mira también: Diva Jessurum está de luto por la pérdida de un miembro importante para su familia

Publicidad

Posteriormente confesó que su peluquero se enteró de la noticia antes que su propia madre y le propuso cortarse el cabello en diferentes sesiones; sin embargo, ella se negó y le pidió que hiciera todo el procedimiento de una sola vez: " me dijo hagamos una cosa, vamos a cortarte el pelo poquito a poco en pequeños honguitos para que tú te vayas acostumbrando. Yo le dije no, a mí se me está cayendo el pelo(...) ¿Cual es la diferencia? Córtamelo todo. Ese hombre temblaba".

No te pierdas: “No nos ofenda más”: Diva Jessurum expone y denuncia a usuaria “experta en matoneo”