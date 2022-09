Con sorprendentes fotos, Diva Jessurum reveló que tuvo cáncer: "es una prueba superada en mi vida"

A través de un video de Instagram, la presentadora y directora de programas de Caracol Televisión como Se Dice De Mí y Expediente Final , Diva Jessurum , reveló detalles de una batalla que con la que ha venido luchando.

“Soy Diva Jessurum, sí, la única diva de la televisión colombiana, y sabes qué, yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí. Si yo pude, tú puedes”, comentó en el video, donde se le logra ver con su característico cabello rubio, para después aparecer rapada. Asimismo, aprovechó el espacio en la descripción de la publicación para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores a no desfallecer en los momentos difíciles.

"Cuando supe que tenia cáncer mil preguntas llegaron a mi corazón. ¿Por qué a mi?, ¿dónde está Dios en medio de la enfermedad?, ¿no he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto? Lo primero que hice fue cerrar mis oídos ante los 'ruidos' de las personas que han satanizado esta enfermedad", señaló, añadiendo que desde entonces se ha concentrado en luchar por mantener su cuerpo, mente y alma en óptimas condiciones.

Asimismo, puntualizó que su fe ha sido una gran aliada en todo el proceso de recuperación, pues Dios la "acompañó" en cada etapa. Finalmente, agradeció a sus seres queridos, quienes no dudaron en prestarle una mano amiga para que se mejorara paulatinamente.

Diferentes celebridades, colegas e internautas se tomaron los comentarios para enviarle mensajes de admiración como: "nunca dejes que tus miedos sean más grandes que tu fe🙌te quiero mucho y siempre has sido una guerrera valiente. Gracias por este testimonio inspirador", "eres tan especial para mi, leyendo esto llore no sabia por lo que pasabas, aquí estoy siempre para ti", "guerrera, mujer hermosa, eres un ser extraordinario. Te quiero, te admiro y te abrazo", entre otros comentarios.