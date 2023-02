Desde el 2008 y con su éxito 'So what', P!nk ha demostrado por qué es una mujer todoterreno

Si por algo se ha caracterizado P!nk a lo largo de su trayectoria artística es por su originalidad y estilo a la hora de hacer música. Sin lugar a dudas, uno de sus exitosos temas más recordados es 'So what', estrenada en 2008 y publicada en YouTube el 25 de octubre de 2009, en el que no solo habla de una desilusión amorosa y muestra toda su furia, sino que también evidencia que las mujeres pueden desempeñar el rol que deseen en diferentes esferas de la cotidianidad.

No te pierdas: Recuerda la vez que Taylor Swift se caracterizó de hombre en un video para hablar de desigualdad

En el video musical, que ya recoge más de 400 millones de visualizaciones en la plataforma, se logra ver a la intérprete de 'Just give me a reason' trabajando en asombrosos oficios como conductora de una podadora, taladora de árboles, harlista, polémica celebridad y hasta rockera. Muchas de estas facetas precisamente han sido catalogadas durante años como roles desempeñados "por hombres", lo que rápidamente se robó la atención de sus seguidores cuando recién se publicó la grabación.

Mira también: ¿La recuerdas? La vez que Ariana Grande se vistió de presidenta y demostró ser una mujer todoterreno

¿Por qué P!nk es considerada una mujer todoterreno?