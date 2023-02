¿Ama de casa u operaria de máquina? JLo demuestra que las mujeres pueden hacer cualquier trabajo

Jennifer López , más conocida como JLo en la industria musical, ha obtenido gran éxito gracias a su trabajo como cantante, bailarina y actriz. Su nombre es uno de los más conocidos en América Latina y en el mundo entero gracias a su extensa trayectoria artística; por eso, la intérprete de 'On the floor' usó su influencia para lanzar una canción en mayo de 2016 que habla un poco de los estigmas a los que están sujetas las mujeres en su vida amorosa, personal y hasta profesional.

En el video musical, que ya cuenta con más de 800 millones de reproducciones, se puede ver a la también esposa de Ben Affleck personificando a cutro mujeres completamente diferentes, pero con un problema en común: sus oficios no son lo suficientemente reconocidos por los hombres. De esta forma, una presentadora de televisión motiva a una ama de casa, una secretaria y una empresaria a hacer valer su lugar dentro de los trabajos que cada una desempeña.

"No voy a estar cocinando todo el día, no soy tu mamá. No voy a lavar tu ropa, no soy tu mamá (...) Solíamos estar locos de amor, ¿podemos volver a como fue?", reza parte de la canción. Al final del clip, se logra ver cómo JLo baila en compañía de varias mujeres que parecen identificarse con la historia.

¿Qué tienen en común La Chiqui de Los Briceño y la canción?

Cecilia, al igual que algunas de las mujeres que aparecen en el video 'Ain´t your mama', desean trabajar en oficios que fueron diseñados para los hombres, tal es el caso de ser conductora de tractomula. Aunque todas reciben negativas por parte de sus parejas, jefes y hasta la misma familia, ellas continúan trabajando por sus sueños y lograr así abrir posibilidades a las generaciones venideras.

La Chiqui, personaje de Los Briceño, seguirá luchando para sacar adelante a su hija Deisy, de quien quedó embarazada a temprana edad, y continuará intentando que su empresa Pechicar por fin triunfe.

