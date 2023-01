“Dejen de estar inventado”, mamá de Juana Valentina sale en su defensa

Juana Valentina ha obtenido un gran número de seguidores gracias a su contenido de maquillaje y belleza, además de ser hermana del futbolista James Rodríguez, quien tiene fans alrededor del mundo.

La joven no ha tenido problema en hablar de sus procedimientos estéticos, sin embargo, hay uno que no se hizo, pero que la gente insiste que sí. Por eso hasta su mamá, María Del Pilar Rubio, no resistió más a tanto comentario.

A pesar de que Juana Valentina ha afirmado que no se ha hecho nada en sus labios e incluso a mostrado fotos de cuando era pequeña y se puede ver que siempre ha tenido una boca grande, sigue recibiendo críticas que ya no sabe cómo responder si no le creen.

“Eso decía Lina Tejeiro, que eran natural los cambios, solo ejercicio y mire (…) estas niñas tan lindas y jóvenes cómo se ponen tanta cosa”, afirmó una usuaria que desató que la mamá de la joven influenciadora y James Rodríguez respondiera.

La contundente respuesta de una madre que sale en defensa de su hija, que la ha visto crecer y la conoce más que nadie, fue viral y aplaudida en redes sociales.

“Los labios de Juana Valentina son naturas, princesa, la forma como aplica su labial es la razón de que se vean así (…) dejen de estar inventando y asegurando cosas que no vieron, no hay necesidad de este tipo de críticas, menos entre mujeres”, fue parte de la respuesta.

Así mismo, la mujer le dijo a la usuaria que le pidiera a Dios que la sane de la peor enfermedad, “el chisme”.

