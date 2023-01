Conoce la dieta que ayuda a salvar el planeta

Los jóvenes de la generación Z se caracterizan por inventarse palabras para denominar cosas que ya existen o crear nuevas tendencias.

Es el caso con la palabra "climatarian", referida a la dieta que puedes seguir si quieres ayudar a preservar el planeta; quienes realizan esta práctica se hacen llamar "climarianos" y son esas personas que escogen sus alimentos en función de cómo estos afecten al cambio climático.

Publicidad

Dentro de sus características está reducir el consumo de carne, alimentarse de productos que se encuentren en temporada y no comprar alimentos que sus envases no sean reutilizables. Siendo así, es una actividad que no solo está dirigida en beneficio de quien la usa, sino que su intención consiste en darle importancia a los demás a partir de la decisión que se tome, desde una mirada ideológica también está dirigida a rechazar el consumismo.

Las primeras apariciones de la palabra "climatarian" se dieron cuando el New York Times la incluyó en su "ranking de nuevas palabras relacionadas con la comida" de 2015 y desde ahí su uso se empezó a extender.

Mira también: