¡Confirmado! Travis Scott le fue infiel a Kylie Jenner

Los hechos los confirmó Kylie Jenner, a través del programa de su familia "Keeping Up With The Kardashians", luego de encontrar pruebas que indicaban el engaño por parte de Travis Scott, publicó el medio internacional TMZ.

Los representantes del artista han desmentido esta versión diciendo que no ha habido tal infidelidad y que las cosas están bien entre la pareja, sin embargo, Travis aplazó una presentación que tenía en el AstroWorld, Búfalo, en Estados Unidos, no a causas de una enfermedad como había dicho anteriormente sino por problemas con Kylie.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, se presume que el rapero eliminó su cuenta oficial de Instagram; así lo aseguraron sus seguidores en una publicación que se hizo desde otra cuenta en la que aparece la pareja cogida de la mano.

