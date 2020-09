Claudia Bahamón registró impactante imagen de tornado de fuego en California

View this post on Instagram

El calor NO ES NORMAL! En el valle de la Muerte en California este domingo se registró la temperatura más alta de la historia 54,4 °C (130F) Un nuevo récord en una terrible ola de calor por la que estamos pasando en esta región. Y lo peor es que dicen que será más caliente esta semana! No puede ser posible! Para el cumpleaños de Simón decidimos “salir de la monotonía” del COVID-19 y nos fuimos a el desierto cerca a pasar tres noches. El termómetro del carro mostraba cada minuto el aumento de la temperatura de manera exponencial. Le pedí a Simón parar para tomarme una foto frente a unos molinos de viento (la foto esta en el feed). Aunque salgo sonriente en la foto, la sonrisa venía de un comentario de angustia de Simón “Pulga no veo nada! Que hp calor! Me estoy quemando los pies!!!! (Básicamente quejándose porque lo hice parar por una foto y con razón). La verdad el calor era IMPRESIONANTE. Uva se bajó y se subió de inmediato al carro porque sus paticas no aguantaron. La verdad es que amo el calor, soy “calentana”!. Pero esto es otro nivel. La temperatura promedio de esos tres dias fue de 46 °C (116F) !!!!!! El ánimo estaba arriba porque estábamos “fuera de casa” pero lo mejor fue regresar. En esos días pasaron un par de cosas que me marcaron: Se me quemaron los ojos por dentro (literal). Se irritaron y se secaron. En 5 minutos de derritió (literal se abrió hueco) una botella de plástico que contenía un bronceador. Se derritió y estalló la llanta de la bicicleta y se pegó todo el neumático en el metal. Este pasado viernes nos fuimos a la playa con los niños y vimos una nube enorme que tocaba el piso y se formaba muy alta. Los Ángeles no es una ciudad de nubes normalmente. Por eso esa nos llamó la atención e incluso samuel la registró en sus redes. Hoy nos enteramos que fue un TORNADO DE FUEGO que se vió desde LA. En fin. Me pregunto. Todavía existen escépticos del Cambio Climático?