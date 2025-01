Chiara Ferragni destapó la doble vida de Fedez y dijo que tenía una amante antes de la boda

La creadora de contenido digital Chiara Ferragni es noticia no solo porque el miércoles 29 de enero la Fiscalía la acusó de estafa agravada por la venta de unos dulces con supuestos fines benéficos, sino también debido a que recientemente se pronunció sobre la relación con su exesposo, Federico Lucía , más conocido como Fedez en la industria musical.

La pareja llevaba siete años de matrimonio, pues contrajeron nupcias el 1 de septiembre de 2018 y, a pesar de que todo parecía estar normal, el fotógrafo Fabrizio Corona, cercano al rapero, destapó que él tuvo una amante y que estuvo a punto de dejar plantada a su expareja horas antes de dar el "sí" en el altar.

Por medio de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, Ferragni habló de tema, asegurando que había optado por el silencio, pero que había llegado el momento de hablar.

"Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar actitudes equivocadas para proteger a la otra parte, para cuidar a la familia y a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos", explicó.

Asimismo, afirmó que hizo todo lo posible por mantener unida a su familia, que está conformada por sus dos hijos: Leo de 6 años y Vittoria de 3.

"No dije nada públicamente ni siquiera cuando, unos días antes de Navidad, Federico me llamó (muy consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y confesó por primera vez el romance con esta amante, que continuaba desde 2017. Me dijo: ‘Pensé en no casarme unos días antes de la boda, pero después no supe cómo echarme atrás públicamente”, resaltó.

Quién es Chiara Ferragni

Ferragni es una empresaria, influencer y diseñadora de moda italiana que logró la fama gracias a su blog The Bolde Salad, que lanzó hace algunos años y en el que trata temas como estilo de vida y tendencias de ropa y maquillaje. En Instagram recoge más de 20 millones de seguidores que están atentos no solo a sus recomendaciones para lucir impecable, sino también a su vida como madre y esposa, aunque desde que se dio a conocer su ruptura con Fedez han aumentado los murmullos acerca de lo que pudo detonar esta situación.

Quién es Fedez

Federico Leonardo Lucía, más conocido como Fedez, es un reconocido artista, rapero y compositor nacido el 15 de octubre de 1989 en Milán, Italia. Su carrera artística inició en 2006, pero alcanzó popularidad en 2011 luego de lanzar su álbum 'Penisola che non c'è'. Es necesario mencionar que tiempo después logró constituirse como uno de los exponentes más importante de la música en dicho país europeo por su exitoso proyecto 'L'arte di accontentare'.

Adicional a esto, ha destacado por ser un activista en temas como los derechos civiles, la igualdad y lucha contra la intolerancia.