Mujer hincha de la Selección Colombia se viralizó por subirse la camiseta ante la tribuna

En medio de la tristeza de los colombianos por los resultados de las fechas de noviembre en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México/Estados Unidos/Canadá de 2026, pues la Selección Colombia no sumó ni un solo punto al enfrentarse ante Uruguay y Ecuador, una mujer en las tribunas del estadio Metropoliano de Barranquilla fue la encargada de llevarse todas las miradas.

Y es que en medio de la euforia que se vive durante estos encuentros futbolísticos, los asistentes se dejaron llevar de la emoción antes de que si quiera se diera el pitazo inicial, puesto que hicieron de la previa una fiesta entre todos.

Mujer se levantó la camiseta de la Selección Colombia

Ante la mirada de miles de personas que estaban en las tribunas del Metropolitano de Barranquilla y que tenían el teléfono para grabar el inesperado momento, una mujer se paró de su silla para hacer algo que dejó impactado a más de uno.

Con uno que otro que no la creía capaz, una señora se levantó su camiseta de la Selección Colombia y dejó ver su brassier negro para luego también subírselo, dejando al descubierto todo su busto.

Cabe destacar que esto quedó captado en un video que, por ahora, cuenta con más de 41 millones de reproducciones y dos millones de 'Me gusta' y que fue algo que duró tan solo siete segundos, pero que no se demoró en volverse viral.

Asimismo, en medio de las risas y la sorpresa de todos los asistentes a esta tribuna del Metropolitano, la mujer parecía mirando directamente a una persona, sin embargo, no se notó a quien. Igualmente, le estaba dando la espalda a la cancha.

Este hecho dividió opiniones en las redes sociales, puesto mientras que unos celebraron que hiciera esto y se rieron de la situación, otros consideraron que fue algo inapropiado, especialmente porque habían niños presentes en esta zona del estadio.