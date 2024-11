Así podrás participar para quedarte con uno de los carros más preciados y lujosos de Shakira

Shakira sigue dando de qué hablar y ahora confirmó mediante sus redes sociales que va a regalar su lujoso automóvil morado de marca Lalborghini, tal como lo prometió el pasado 12 de noviembre en un video que grabó con Sebastián Yatra .

La cantante barranquillera hizo el anuncio en su perfil de Instagram, ante sus más de 90 millones de seguidores, con un emotivo texto en el que explicó qué recuerdos tiene con este carro y por qué decidió dárselo a uno de sus fanáticos.

'Shaki' aseguró en sus historias que después de su separación de Piqué (a quien no mencionó explícitamente) se mudó a Miami y se compró el auto como “un regalito”, pero también como un símbolo buscar un cambio y estar bien; no obstante, pronto se dio cuenta de que lo material no iba a llenar su vacío.

“Descubrí que las cosas materiales no son lo que nos ayuda, sino la gente, los vínculos, mis hijos y mis amigas. Ya cumplió su función. Estoy lista para dejarlo ir. Espero que acompañe a alguien en momentos importantes, ojalá sea una persona que me quiera y que me recuerde”, fueron sus palabras.

Cómo participar para quedarse con el carro de Shakira

Las instrucciones y reglas del concurso, establecidas en el sitio web elcarrodeshakira.com, anuncian que los requisitos son: Llenar un formulario de inscripción en línea, grabarse bailando 'Soltera', compartirlo en Reels de Instagram o en TikTok usando la canción Soltera de Shakira e incluir #ElCarrodeShakira en la descripción. No obstante, este concurso solo está disponible para residentes en Estados Unidos y el ganador se anunciará el 6 de diciembre de 2024.

Cuánto cuesta el carro que Shakira va a regalar

El carro es cuestión es un Lamborghini Urus S, un vehículo de la marca italiana que, salió al mercado en 2018 y ya tiene el sello de Shakira en cada detalle e incluso hasta los más mínimos.

De acuerdo con la página oficial de Lamborghini, este vehículo es "impulsado por un motor biturbo Lamborghini con turbocompresor V8 de 4 litros y es todo un ejemplo de rendimiento que combina diversión en la conducción y asombrosas capacidades". El motor es un V8 de 666 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h.

El Lamborghini Urus S puede tener un valor entre 200 y 240 mil dólares, lo que podría rondar los mil millones de pesos colombianos. No obstante, es importante tener en cuenta que este podría aumentar considerablemente su precio al ser un diseño exclusivo de la leyenda colombiana.