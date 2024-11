Reviven polémico video de Miss Universo Venezuela: "Su soberbia y el karma le llegaron"

Miss Universo Venezuela ha dado de qué hablar luego de que terminara el certamen de belleza, puesto que más de uno quedó inconforme con que Ileana Márquez no avanzara más dentro de la competencia y que no se llevara la corona, dado que era considerada una de las favoritas por los fanáticos de este evento.

Tras la victoria de Dinamarca, en redes sociales varios usuarios compartieron videos del momento en el que la traductora tuvo una falla al momento de indicarle cuál era la pregunta, algo fundamental para quien quiere quedarse con la corona, no obstante, también se generó un debate alrededor de este tema, pues hubo quienes consideraron que ella debía saber inglés por cuestiones de tratarse de un evento internacional.

Te puede interesar: Ella es la reina a la que le pidieron matrimonio tras la ceremonia de Miss Universo: ¿nadie lo notó?

En medio de esto, se volvió viral un video, que fue anterior al certamen, en el que en el pasado había tenido un altercado con otra mujer, pues Miss Universe Venezuela se mostró molesta ante la respuesta de ella.

"Lo puedes decir en español, cuando te pidamos algo en inglés lo haces en inglés. Yo no le pedí que hablara ese idioma", dijo Ileana Márquez en dicho momento la candidata, quien recibió como respuesta, por parte de su dupla de Miss International, un mensaje claro: "Uno tiene que aprender a manejar la presión", como una manera de respaldarla.

Conoce más:Así luce la nueva Miss Universo sin maquillaje: Usuarios la comparan con otra candidatas

Publicidad

En la publicación que fue viral en TikTok, la cual fue una mezcla de dicho polémico video con lo sucedido con la traductora en Miss Universe 2024, los usuarios criticaron a la reina: "El karma llega y llega en el momento perfecto", "Su soberbia y el karma le llegaron", "La mejor cachetada que te pueden dar", "El que al cielo escupe, a la cara le cae".

Lee también: Fariana respondió a las duras críticas que recibió tras ser jurado de Miss Universe 2024

Publicidad

Miss Venezuela habló del error de la traductora en Miss Universo

Posteriormente, Ilena habló con 'La Divaza', reconocido creador de contenido y él le preguntó por su versión de lo que sucedió en la tarima y compartió en redes sociales el video de su charla."Pues la traductora no aparecía y dije: ‘Bueno, quiero mi traductora porque el mensaje que iba a dar tenía que ser claro, fuerte y que llegara a todas partes del mundo”, expresó inicialmente, pero el joven insistió en querer saber qué fue lo que ella le dijo.

“En la primera pregunta me dijo que qué era lo más importante que me había pasado el día de hoy”, mientras el influencer le contestó: “Imagínate tú, y era otra cosa totalmente distinta”. Al final, la representante de Venezuela asumió el tema entre risas y no se mostró afectada.