Carolina Cruz les confiesa a sus seguidores cuántas cirugías estéticas tiene

Carolina Cruz ha sido de las mujeres más bellas y queridas de Colombia, pues ha ganado millones de seguidores desde que inició siendo reina muy joven hasta hoy que tiene 40 años y nos alegra las mañanas con su carisma en Día a Día.

Aunque la presentadora se ve muy conservada y hermosa con el paso de los años, ha tenido que recurrir a unos cuantos retoques estéticos para complementar su belleza, los cuales ella misma no tuvo reparo con confesarlos a sus seguidores, pues ellos mismos aprovecharon la herramienta de preguntas de Instagram y le escribieron: “¿tienes alguna operación, Caro?”.

Ante el interrogante de sus seguidores, Caro respondió: “cirugías, sí, muchas. Antes del reinado me hice una lipo, me hice la nariz, pero fue más, no fue estético, sino fue funcional; me hice las puchecas, me puse, me quité…”.

Además de contar sobre sus cirugías estéticas, la modelo respondió más dudas e interacutó con sus más de cinco millones de seguidores.





