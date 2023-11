Carlos Villagrán, conocido como ‘Kiko’, se refiere a los rumores sobre su supuesto cáncer

‘El Chavo del 8’ hizo parte de la infancia de millones de personas alrededor del mundo, el exitoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños sigue siendo recordado, al igual que los actores que integraron parte de su elenco.

Uno de ellos es Carlos Villagrán , quien actualmente tiene 79 años. La celebridad mexicana se ha convertido en tendencia debido a los rumores que han ido creciendo acerca de su verdadero estado de salud.

Y es que, medios internacionales habrían asegurado que el hombre que interpretó a ‘Kiko’, uno de los niños de la vecindad, habría sido diagnosticado con cáncer de próstata, situación que fue lamentada por muchos.

Las redes sociales del artista se llenaron de comentarios lamentando la situación, algunos le enviaron fuerzas para enfrentar lo que venía y le brindaron consejos para el tratamiento, así como otros se mostraron curiosos por saber más sobre el tema.

Debido a este tema, el actor le concedió una entrevista al programa 'América Hoy', originario de Perú, en el que desmintió que actualmente esté batallando con esta enfermedad, asimismo, envió un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Allí aseguró que está perfectamente y vive plenamente su vida: “yo me propuse ser feliz, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente”, en la misma entrevista comentó que lo que tuvo no es nada, “me hicieron unas radiaciones de lo más bajito que no me trajeron ninguna consecuencia", compartió.

Con esto confundió un poco a sus fanáticos, pues estaría dando a entender que ya está todo bajo control y no que no tuvo la enfermedad, sin embargo, muchos piden que le den tranquilidad y no lo abrumen hablando sobre el tema.

Debido a la gran cantidad de comentarios en sus redes, Villagrán ha usado su cuenta de Instagram, en la que tiene 545 mil seguidores, para volver a darle claridad a su diagnóstico y les ha hecho una invitación a los usuarios de Internet.

“Queridos amigos: estoy bien. No hagan caso, por favor, a los medios amarillistas, yo me encuentro con salud y trabajando en Anaheim Disneyland, gracias a Dios ya pasó todo” escribió él, con lo que envió un parte de tranquilidad.