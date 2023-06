Carlos 'Kiko' Villagrán y actores de voz de Vegeta y Goku estuvieron en la Comic Con Colombia 2023

En Bogotá, en Corferias se llevó a cabo la Comic Con Colombia , del 9 al 12 de junio, un evento que reúne en un mismo lugar a los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento; en este estuvo presente Carlos Villagrán , quien personificó a 'Kiko' en la serie 'El Chavo del Ocho' y algunos actores de doblaje de 'Dragon Ball Z'.

"Mi vida ha sido hacer reír a las personas", dijo el actor mexicano Carlos Villagrán, recordado por su papel del ' Kiko ', en la apertura de la Comic Con Colombia el pasado 9 de junio.

En su décima edición, la Comic Con llegó al recinto ferial Corferias y en su inauguración también contó con los actores de doblaje René García, Mario Castañeda, quienes le dan vida a la voz de los personajes de Vegeta y Goku respectivamente del anime japonés ' Dragon Ball Z ' y Juan Guzmán que interpreta a Rick Sánchez de la serie animada 'Rick and Morty'.

Un nutrido grupo de entusiastas de todas las edades, ataviados con los trajes de sus personajes preferidos como Harry Potter, Pikachu y Transformers, llenaron de vida el primer día de esta cita imperdible para los amantes del cómic, quienes podrán participar de conferencias como 'Dragon Ball como fenómeno social', 'La música en los cómics' y 'El papel de la mujer en la historia de los cómics'.

"Hemos sido afortunados porque tuvimos la suerte de tener personajes que se volvieron íconos pop", señaló García, quien indicó que es "increíble" ver cómo tantas personas los quieren y admiran por los personajes que interpretan.

Por su parte, Guzmán destacó que "sin querer queriendo" llegó al doblaje, lo cual le permitió conseguir múltiples personajes y se siente agradecido por todo "el cariño" de un público que se muestra receptivo a su trabajo.

Los cuatro artistas contaron sus mejores experiencias y anécdotas mientras interpretaban a ' Kiko ', Vegeta, Goku o Rick, pasando por los momentos más divertidos con la vecindad de 'El Chavito' hasta cómo llegaron a darle voz a estos personajes animados.

En enero de 2023, y luego de estar ocho años lejos de las cámaras, Carlos Villagrán tomó la decisión de decirle adiós a su icónico papel de 'Kiko' y cesar las actividades que realizaba dándole vida a su personaje.

Tras varios intentos de abandonarlo, finalmente expresó su gratitud: "Yo no puedo hacer otra cosa que no sea 'Kiko', me ha dado de comer y más importante, le ha dado de comer a mis hijos". -EFE