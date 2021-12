Arcángel se pronunció por la liberación de quién habría causado, al parecer, la muerte de su hermano

¡Situación indignante para la industria musical! Hace un par de días, se conoció el trágico accidente que acabó con la vida de Justin Santos , hermano del cantante de reguetón, Arcángel . En las últimas horas anunciaron que la mujer presuntamente responsable del choque de tránsito ha sido dejada en libertad, generando un duro mensaje por parte del artista.

El intérprete de ‘Hace Mucho Tiempo’, a través de su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 12 millones de seguidores, expresó su descontento frente a la dura noticia, puesto que la joven se encontraba en estado de embriaguez cuando se cruzó con Justin, quien solo tenía 21 años.

Aun así, el cantante arremetió en contra de los procesos judiciales por la falta de seriedad en el tema de su hermano, asegurando que “donde hubiese sido él, u otro famoso, el causante de un accidente por encontrarse bajo el efecto del alcohol, las cosas serían totalmente diferentes”.

“¡Qué difícil se les hace ayudar a una familia que sufre a diario!”, escribió el músico en una de las 15 ‘Instastories’ que usó para pronunciarse al respecto: “Yo seguiré sufriendo en silencio, limpiando mi corazón”, comentó en otro de los espacios digitales.

Además de eso, el reguetonero compartió otras anécdotas de artistas involucrados en escándalos por estar al volante en situaciones severas. Por ejemplo, mencionó el caso del cantante ‘Manny Manuel’, y otros colegas de la industria a quienes el peso de la ley sí les ha dado duro; cosa que no pasó esta vez con la culpable del incidente de ‘su Bro’.

Publicidad

“A mí me han marginado, calumniado por casi 17 años y no me he caído por la gracia de Dios”, así se refirió Arcángel a la toma distinta de acciones que la justicia ha tenido en este proceso. Casi incrédulo y bastante sorprendido, el hombre sigue solicitando y agradeciendo el apoyo de otros famosos y marcas que han también exigen una sanción ejemplar para la conductora señalada.

No es solamente para que rinda cuentas legales frente al fallecimiento del joven Santos, sino para que sea un digno ejemplo de los graves efectos de tener un problema de alcoholismo en cualquier parte del mundo, eso dio a entender el pronunciamiento del estadounidense. El artista cerró su comunicado con una foto de su familiar, en donde exige justicia y razón para que el tema no quede en la impunidad.