Anuel AA fue demandado por una agencia de publicidad: este es el motivo

Inicia el 2024 y Anuel AA vuelve a estar en el centro de la polémica, pues el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal emitió el martes 2 de enero, una orden contra el artista puertorriqueño tras encontrar "rebeldía" por una demanda millonaria por incumplimiento de contrato presentada por la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG).

La compañía demandó en agosto del año pasado a Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante urbano, y a su empresa Real Hasta la Muerte (RHLM) tras no pagar varios trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento de la producción discográfica 'Las Leyendas Nunca Mueren', según informaron medios locales.

La agencia reclama 1.864.000 dólares que presuntamente corresponden a los gastos que realizaron en las diferentes campañas de promoción.

La empresa publicitaria asegura que pagó a la compañía Ultimate Fighting Championsip (UFC) un total de 960.000 dólares para promocionar el álbum y por el momento no han sido reembolsados a BVG.

"Además, a BVG también se le deben 10.000 dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, la artista conocida como Yailin 'La Más Viral' . Adicionalmente, a BVG se le debe una cantidad no menor a 200.000 dólares, como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados", esgrime la demanda.

Asimismo, el documento agrega que "a BVG se le debe por concepto de daños una cantidad no menor a 194.000 dólares por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados".

BVG también precisó al tribunal los múltiples intentos fallidos de contactar personalmente a Anuel AA y su compañía para entregarles la demanda y el reclamo de cobro entre agosto y septiembre de 2023. -EFE