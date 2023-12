Anuel AA está descontrolado y además de atacar a Arcángel se va en contra de Feid, ¿por qué?

En el último año, Anuel AA ha estado involucrado en diferentes polémicas, con Yailin ‘la más viral’ , su pareja actual Tekashi 6ix9ine , Arcángel e incluso Feid , quien está en una relación con Karol G , que fue su pareja por varios años.

El pasado 11 de diciembre salió a la luz una nueva tiradera compuesta por Arcángel , en la que habló sobre la vida del puertorriqueño, allí tocó temas como su carrera, sus relaciones e incluso abordó el argumento de la crianza de su hija, Cattleya.

Durante varios días, el intérprete de ‘Más rica que ayer’ guardó silencio a través de sus redes sociales, sin embargo, parece que esta etapa ya terminó, y es precisamente por esto que ha dado de qué hablar nuevamente.

Y es que hizo una publicación en sus historias de Instagram, en donde ya tiene más de 38 millones de fanáticos pendientes de tu vida. Allí compartió una fotografía en la que se puede leer un supuesto texto redactado por él y al lado aparece una imagen.

“Y que Feid no crea que me olvidé de él. Ya me enteré de que el bigote ese es falso”, dice en el escrito que confundió incluso a sus seguidores, quienes cuestionaron cuándo había publicado esto el artista. Aunque parece que es una edición, lo cierto es que el mismo Anuel AA lo reposteó en sus historias, en las que puso algunos emoticones burlándose de la situación.

Los comentarios no se han hecho esperar y aunque algunos lo toman como una broma, otros se preguntan la razón por la que el puertorriqueño sigue compartiendo contenido sobre la actual pareja de su exnovia.

“Anuel está como yo, cuando me emborracho, ¡Peleando solo! 😂”, “Oye, pero no fue suficiente con la humillación que le hizo Arcángel”, “Esta tiradera está dura, pero de entender”, “Menos mal Feid nunca le paró bolas”, “Anuel representa a todos esos ex insoportables, como diría mi mamá: "eso es falta de oficio”, “Anuel nos mantiene más entretenidos”, dicen algunos de los mensajes.

