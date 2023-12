Productor Alofoke publicó audio de Yailin 'La más viral' pidiendo ayuda mientras 6ix9ine la agredía

Yailin 'La más viral' y Tekashi 6ix9ine vuelven a estar en el ojo del huracán por cuenta de las acusaciones sobre las mutuas agresiones físicas , pues el rapero publicó una serie de imágenes donde ella se comporta de forma violenta con él. Aunque esto no es lo único, pues también se han filtrado videos en los que él la ha agredido.

Lo último que se conoció es que el productor musical Esmelin Santiago Matías García, más conocido como Alofoke en la industria, recibió una llamada de la joven de 21 años, donde ella le pedía, en medio de un llanto desconsolado, que la ayudara, pues estaba viviendo un episodio de violencia doméstica por parte de Tekashi.

En el audio difundido durante una transmisión en vivo de 47 minutos en el canal de YouTube de Matías, se puede escuchar a la cantante dominicana asegurar que el rapero le borraba las grabaciones de su teléfono y por eso no tenía pruebas en su contra.

El locutor utilizó su plataforma para exigirles a las autoridades que revisen el caso y auxilien a su amiga; pues le preocupaba su estado. El rapero estadounidense no se quedó callado y en sus historias de Instagram, ante sus más de 26 millones de seguidores, se despachó contra Alofoke.

"Eres un rastrero y cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás, sondista", expresó y agregó, con varos videos que se había aprovechado de la situación para recibir atención y visualizaciones en su live: "un amigo no hace eso".

Cerca del medio día del 15 de diciembre, empezó a circular una imagen de Yailin 'La más viral', aparentemente, detenida y en la cárcel, sin embargo, a los pocos minutos, el mismo Tekashi publicó una foto diciendo que fue él quien pagó su fianza cuestionándolo: "¿Dónde está tu equipo de abogados? La dejaste sola, quedaste como un payaso, hablador".

Por el momento, se espera que Yailin se pronuncie por medio de sus redes sociales, pero su usuario de Instagram está desactivado.