Anuel AA se refiere a Karol G en su ‘tiradera’ e insinúa que “él la hizo”, ¿no la puede olvidar?

Anuel AA ha sido protagonista de varios escándalos durante las últimas semanas, en parte porque se ha enfrentado a otros miembros de la industria musical como Arcángel, con quien se han dedicado ‘tiraderas’ en las que exponen todas sus vidas privadas.

De hecho, el estadounidense incluso mencionó las relaciones amorosas del originario de Puerto Rico, como Yailin ‘La más viral’ y la hija que tuvo junto a la joven , quien ahora protagoniza una polémica con su actual pareja, Tekashi 6ix9ine.

Otro de sus romances más recordados fue con Karol G , con quien duró tres años y pese a que terminaron en el 2021, parece que él aún no ha superado al romance que tuvo con la paisa, pues sigue enviándole indirectas, tanto a ella, como a Feid, quien es su pareja actualmente.

Esto se ha convertido en noticia en varias ocasiones, pues lo ha hecho en conciertos, publicaciones e incluso en sus canciones. Sin embargo, normalmente el blanco de estos comentarios era el intérprete de ‘Yandel 150’, hasta ahora.

Y es que en la letra de su más reciente tiradera para Arcángel dice: “Karol, yo fui el que la hizo ‘Bichota’”, algo que ha generado molestia entre los fanáticos de la cantante paisa y dicen que ha triunfado por su propio mérito.

Algunos incluso afirman que Anuel no la puede olvidar y por eso no la deja en paz públicamente, mientras que la intérprete de ‘Mañana será bonito’ no le ha respondido en ninguna ocasión y parece que no lo hará.

No obstante, quien sí se dirigió al puertorriqueño fue el exponente del género urbano Lenny Tavárez, que se despachó contra él a través de sus historias de Instagram, en las que también defendió a la colombiana.

“En verdad la ‘Bichota’ que no es de Puerto Rico se ve más bichote que todos los que dicen que son. El bichote tiene el control y hace rato que ustedes no lo tienen, ella lleva el nombre como se supone”, escribió.

Y continuó diciendo que la industria musical no es un deporte, pues “ahora es ver quién llama más la atención con loqueras personales”, algo que describe perfectamente lo que está sucediendo entre Anuel AA y Arcángel.