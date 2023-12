J Balvin , uno de los cantantes colombianos más exitosos del género urbano, ha estado envuelto en diversas polémicas en el 2023, especialmente por inconvenientes con algunos de sus colegas de la industria musical, tal como lo ha sido Residente, Bad Bunny y ahora el puertorriqueño Anuel AA.

En esa ocasión, todo sucedió en medio de una "tiradera" entre Arcángel y Anuel, en la que los insultos por sus vidas personales y profesionales no han cesado. Agustín Santos publicó un tema titulado 'FN8' en el que expuso a su colega y que destacó en la saga de tiraderas urbanas, marcando un antes y un después en la relación entre los dos artistas.

Ante este sencillo, el intérprete de 'Más Rica Que Ayer' estrenó 'Glock Glock Glock' donde le lanzó pullas a otros cantantes, incluido el colombiano J Balvin.

“Y Balvin, si sabemo’ que Eladio es un rey del trap, pero no diga’ que es el único, canto de estúpido”, es lo que dice el verso de Anuel AA.

En esta oportunidad, el paisa no se quedó callado y utilizó su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 51 millones de seguidores, para realizar una transmisión en vivo y sincerarse sobre sus sentimientos por aquella mención.

“A mí nadie me quita la paz que he trabajado durante todos estos años de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoyo y está conmigo en las buenas y en las malas. So, eso es lo que pienso”, respondió contundentemente.

Y es que esto es cierto, pues J Balvin ha estado enfocado en otros aspectos de su vida y no del todo en su carrera musical; ya que disfruta de la crianza de su pequeño Río y estar cerca de su familia.

🚨JBalvin opina de la tiraera de Anuel

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que Balvin es blanco de las tan famosas "tiraderas", pues el primero en hacerlo fue Residente con su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 49′ , donde lo atacó de todas las formas posibles.

Posteriormente, fue el turno de Bad Bunny en su álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ , más específicamente en la canción 'Thunder y Lightning' al decir: "Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’, mientras ustedes son amigos de to’ el mundo, como Balvin”.

El 'Niño de Medellín' se mostró bastante extrañado con esta indirecta porque creía que tenían una buena relación. Por el momento se espera que Anuel AA diga algo más sobre el motivo por el que quiso incluir a J Balvin en su tema.