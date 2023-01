Amanda Dudamel, virreina de Miss Universo, mostró cómo lucía antes de su cirugía

Sin lugar a dudas la representante de la belleza venezolana en la más reciente versión de Miss Universo, Amanda Dudamel, ha cautivado no solo por su seguridad a la hora de hacer su pasarela en el escenario, sino también por lo preparada que demostró ser y lo comprometida con su comunidad.

Recientemente, la hija de Rafael Dudamel llamó particularmente la atención en las plataformas digitales, luego de que varios usuarios reaccionaran a un video en el que la joven habla un poco de por qué decidió someterse a un procedimiento quirúrgico para que su rostro se viera mucho más armónico de perfil.

Mira también: Amanda Dudamel no sabía quién de las dos representantes había ganado la corona de Miss Universo

Publicidad

“A Amanda se le realizó una cirugía ortognática, mínimamente invasiva, para corregir el exceso de crecimiento maxilar, simetrizar el rostro y mejorar el contorno mandibular”, explicó Nelson León, el especialista que la trató y quien fue el encargado de llevar a cabo todo el procedimiento.

Dudamel, por su parte, señaló que tenía el maxilar inferior muy escondido y que esta condición a veces le impedía respirar con tranquilidad, de manera que decidió visitar a un experto para que le brindara asesoría y, aunque al principio no era muy consiente de los cambios que la intervención podría traerle a su vida de manera positiva, los notó a penas se la practicó.

No te pierdas: El emotivo abrazo entre Rafael Dudamel y Amanda luego de los resultados de Miss Universo 2022

"No me genera inseguridad en mi día a día, pero sí al momento de posar frente a una cámara. Estoy demasiado contenta con el resultado que se logró y sobre todo de haber tomado esa decisión sin miedo de ponerme en las manos del doctor y de su equipo con confianza", comentó en medio del video.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar, pues mientras unos internautas la felicitaban por sentirse mucho mejor consigo misma a raíz de esta cirugía, otros cuestionaron su participación en Miss Universo.

Publicidad