Amanda Dudamel no sabía quién de las dos representantes había ganado la corona de Miss Universo

El pasado 14 de enero, R'Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, fue coronada como la mujer más hermosa del mundo mientras que Amanda Dudamel, de Venezuela, se llevó el título de virreina de Miss Universo. Pero al momento de escuchar el nombre de la ganadora hubo un momento de confusión por parte de Amanda.

El certamen de belleza estuvo lleno de polémicas, luego de que anunciaran a la ganadora de 2022, pues días antes de la final los expertos habían hablado sobre las favoritas, de las cuales muchas no pasaron al top 10.

La Virreina habló en entrevista con el programa 'La mesa caliente', donde contó un poco sobre su experiencia en el reinado y como vivió ese momento con Miss USA:

"Sabes que ese momento fue muy raro, porque ninguna entendió qué pasó, estábamos muy confundidas, si escuchamos 'Miss USA', pero yo me confundí por un momento y dije, no entiendo qué pasó’ y ella me dijo lo mismo, si nos leen los labios ambas decimos, ¿qué pasó?”, relató Amanda.

Primera parte de la entrevista de nuestra Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel @AmandadudameI este miércoles 18 de enero en “La mesa caliente” de Telemundo pic.twitter.com/yb6ifXK2Xe — Miss Venezuela Today (@MissVToday) January 18, 2023

También habló sobre el momento después de que ambas entendieron quien había ganado la corona y cómo no pudo felicitar a su amiga: "Fue muy bonito porque R’Bonney y yo compartimos parte de la competencia, por el orden alfabético ella y yo siempre estábamos juntas".

"Nos dijeron, 'Miss USA' tú eres la ganadora y a mí me echaron un poco hacía atrás, lamento no haberla podido abrazar, realmente somos bastante amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación", concluyó la diseñadora de modas.

Por otra parte María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia, se mostró muy agradecida por todo el apoyo que los colombianos le brindaron durante Miss Universo. Aunque no pasó al top 10, esta muy feliz por haber vivido su sueño de poder representar el país.