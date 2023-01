Madre de Miss Puerto Rico arremetió contra Miss Universo y varias de las candidatas

La reciente elección de R'Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, como la ganadora de Miss Universo ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, pues muchos internautas consideran que hubo otras representantes que tuvieron un mejor desempeño en la competencia que se llevó a cabo en Nueva Orleans.

Recientemente, la madre de Ashley Ann Cariño, reina de Puerto Rico, se tomó las redes sociales para mostrar su inconformidad no solo con la organización, sino que también se despachó contra otras participantes, entre ellas la reina de Venezuela, Amanda Dudamel, quien se coronó como virreina del certamen.

"Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión, muchas cosas estuvieron de más. Primeramente no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros, que fue el primer mensaje que tiro la tía Anne y no es que tenga nada en contra de otras comunidades, pero hay concursos para cada población. En la misma línea, tampoco es plataforma para ventilar sus issues personales, lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne", señaló Arline Cariño.

Posteriormente, aseguró que el contrato de compraventa de Miss Universo estipulaba que la última ganadora tenía que ser de Estados Unidos sin importar "cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina". La polémica no acabó allí, pues también se fue en contra de Miss República Dominicana y de Venezuela.

"Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen", señaló sobre Amanda Dudamel.