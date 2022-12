Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, reveló impactantes fotos de su alopecia

Hace un par de semanas, la reconocida modelo Aleska Génesis causó furor en redes sociales, luego de que se hicieran públicos unos videos en los que supuestamente le estaba practicando brujería al artista urbano Nicky Jam para que retomaran su relación. Aunque tiempo después aclaró que se trató de una broma entre amigas, que luego la traicionaron subiendo a Internet el contenido, la influenciadora fue víctima de múltiples burlas y amenazas.

Recientemente Aleska posteó un par de imágenes en su cuenta oficial de Instagram en donde habló abiertamente de la alopecia que ha sufrido derivada del estrés de los últimos meses. A pesar de que, según informó, le eliminaron la primera publicación "para silenciarla", la modelo volvió a mostrar las impactantes fotografías: "He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio.. PERO YA NO MÁS 🤚", señaló.

Mira también: Exnovio de Aleska Génesis aseguró que ella también le hizo brujería a Maluma y Sebastián Yatra

Publicidad



En el carrusel se logra ver que la parte superior de su cabeza carece de cabello; sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas es el hecho de que se ha sometido a algunos procedimientos para combatir el daño y seguir trabajando en su autoestima.

Te puede interesar: Nicky Jam se pronunció tras enterarse del supuesto "amarre" que le hizo su exnovia Aleska Génesis

Aleska también aseguró que hay una persona que la ha hostigado durante aproximadamente cinco años; sin embargo, no reveló el nombre, lo que ha generado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales, pues muchos usuarios aseguran que podría referirse al intérprete de 'Travesuras'.