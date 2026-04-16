Acto de 'Hercai' Akın Akınözü regresará a Colombia, ¿estará solo en una producción?

'El juego de mi destino' será la novela turca que llegará próximamente a Caracol Televisión, así lo ha anunciado el canal en varias promos emitias en pantalla. Lo curioso de este anuncio es que uno de los actores que integra la producción ya había aparecido en la pantalla chica en Colombia; se trata de Akın Akınözü, quien hizo parte del equipo de trabajo de 'Hercai', la producción que se estrenó en nuestro país el 24 de mayo de 2021.

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Qué se sabe sobre el regreso del actor de 'Hercai' a la televisión colombiana

En esta oportunidad, Akınözü le prestará su piel a Cemal en 'El juego de mi destino', un hombre que destaca desde el primer momento debido a las dificultades que tiene dentro de su vida familiar. La ausencia de padres en su vida y el hecho de que viviera una juventud difícil hacen que presente algunos problemas en sus relaciones. El amor toca a su puerta y, aunque está decidido a sacar adelante a su familia, la vida tiene otros planes para él.



La producción también cuenta con la participación de figuras de la talla de Iraz Akçam, Öykü Karayel, Sarp Apak, Sarp Apak, entre otros actores de talla internacional.



Quién es Akın Akınözü, el actor de 'Hercai' que "regresa" a Colombia

Es un actor turco de 35 años nacido en Ankara, Turquía, que ganó reconocimiento internacional gracias al trabajo que hizo en 'Hercai' junto a Ebru Şahin. A lo largo de su trayectoria frente a las cámaras ha hecho siete producciones turcas, una película y ha sido nominado a los Premios Nova Mas y Mister Nova, Premios Golden Objective y Premios Golden Butterfly, siendo ganador de las dos primeras en las categorías de 'Mejor Actor en Serie Dramática'.



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En su cuenta oficial de Instagram recoge más de tres millones de seguidores. Allí acostumbra a compartir contenido relacionado con su faceta actoral, pero también deja ver algunos momentos de su vida personal, como la relación con su familia, su equipo de trabajo, los viajes que realiza y los otros proyectos que lidera más allá de los sets de grabación, lo que le ha permitido conectar con su comunidad.

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