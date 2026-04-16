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Akın Akınözü, de Hercai, estará en Caracol TV (Colombia), por novela turca - CaracolTV

'El Juego de mi Destino' es la nueva producción que llegará próximamente a Caracol Televisión. Cuenta con la participación de Akın Akınözü, recordado por su protagónico en 'Hercai'.

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Acto de 'Hercai' Akın Akınözü regresará a Colombia, ¿estará solo en una producción?

Caracol Televisión anunció que próximamente emitirá una novela turca que cautivará a los televidentes. Esto se sabe hasta el momento sobre el argumento y el elenco que la integra.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Actor de 'Hercai' estará nuevamente en la pantalla chica colombiana. Esta será la producción.