Acaban con la vida de cantante en restaurante de Bogotá mientras comía con su familia

El cantante pop Geo Primera fue asesinado en Bogotá la noche del pasado 21 de enero de 2025 mientras que estaba en un restaurante cenando con su esposa y sus dos hijos, quienes se encontraban en la capital colombiana de vacaciones desde el pasado 16 de enero.

La noticia la dio a conocer su esposa por medio de un video en el que se mostró bastante afectada ante esta dolorosa situación, dado que esto aconteció el día anterior de su regreso a Panamá, país donde residen.

De acuerdo con la versión de la esposa del artista, un hombre pasó por el restaurante donde se encontraban, el cual está ubicado en la calle 184 con carrera 16, y le disparó sin mediar palabra. Posteriormente, su esposo murió mientras era trasladado a un centro asistencial.

"Me quedo en Bogotá sola con mis dos hijos y necesito la ayuda de Panamá, si el alcalde o el presidente me pueden ayudar, para mi retorno allí, ya que no puedo volver a Venezuela. Necesito que me entreguen el cuerpo de mi esposo", relató Brizeida Milagros Nava, quien confesó que no tiene los recursos para hacer esto sola.

La esposa de la víctima aseguró que este hecho fue una forma de atacar el local, abriendo otra hipótesis para la investigación: "la persona que disparó amenazó al restaurante conque eso sucedía porque ellos no acataban. No se han comunicado conmigo". Cabe resaltar que también se analizará si era un atentado hacia el cantante.

Los responsables aún no han sido capturados, no obstante, en la zona hay varias cámaras de seguridad que serán claves durante la investigación de este hecho.

Tras lo ocurrido, la pareja de la víctima pide que la ayuden para llevar el cuerpo de Geo Primera a Venezuela y que en Colombia se haga justicia. A su vez, mencionó que hay personas que se están aprovechando de esta situación para estafar a quienes le quieren brindar un apoyo monetario.

El cantante tenía 30 años, dejó un hijo de tres años y una hija de 10 meses, con quienes había llegado a Bogotá para pasar unos días de descanso, tal como lo había registrado en sus redes sociales días antes, en donde aseguró que se encontraba feliz y encantado conociendo nuestro país.