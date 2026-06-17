A qué hora juega Colombia en el Mundial y que pasará con ‘A Otro Nivel’

El grupo K debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial con las participaciones de Cristiano Ronaldo, Abdukodir Khusanov y James Rodríguez, los jugadores con más renombre. El primer partido de este grupo es Portugal vs. RD de Congo a las 12:00 del mediodía y el equipo cafetero se enfrentará por primera vez ante la selección asiática de Uzbekistán.

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El partido de la tricolor será transmitido por Gol Caracol, a través de la señal principal de Caracol Televisión, razón por la que las producciones de ‘A Otro Nivel’ y ‘Vecinos’ no serán transmitidas en su horario normal: cederán su espacio para que los colombianos disfruten del juego del equipo nacional.

No obstante, la programación de la mañana y de la tarde mantienen su horario habitual. Es decir, ‘Día a Día’, ‘María la del Barrio’, el noticiero del mediodía, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’, se transmitirán como de costumbre

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Néstor Lorenzo el director técnico dio a conocer los seleccionados para la cita mundialista pocos días antes de que empezara el campeonato:

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Arqueros:



Camilo Vargas.

Álvaro Montero.

David Ospina.

Defensas



Dávinson Sánchez.

Jhon Lucumí.

Yerry Mina.

Willer Ditta.

Daniel Muñoz.

Santiago Arias.

Johan Mojica.

Deiver Machado.

Volantes



Richard Ríos.

Jefferson Lerma.

Kevin Castaño.

Juan Camilo Portilla.

Gustavo Puerta.

Jhon Arias.

Jorge Carrascal.

Juan Fernando Quintero.

James Rodrgíguez.

Jaminton Campaz.

Delanteros



Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Luis Suárez

Carlos Andrés Gómez

Jhon Cordoba.

Algunos jugadores como Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Díaz jugarán su primer mundial de mayores y harán méritos para jugar de titulares.