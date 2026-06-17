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A qué hora juega la Selección Colombia en el Mundial y qué pasa con A Otro Nivel

Te contamos la hora a la que se transmite el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán por Caracol y qué pasará con 'A Otro Nivel' y el resto de la programación

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A qué hora juega Colombia en el Mundial y que pasará con ‘A Otro Nivel’

La ‘Tricolor’ debuta en la Copa del Mundo ante la selección de Uzbekistán por el grupo K. El juego tendrá lugar en el estadio Azteca de la Ciudad de México a las 9:00 de la noche.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Foto: FCF.