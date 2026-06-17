A qué hora juega Colombia en el Mundial y que pasará con ‘A Otro Nivel’

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El grupo K debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial con las participaciones de Cristiano Ronaldo, Abdukodir Khusanov y James Rodríguez, los jugadores con más renombre. El primer partido de este grupo es Portugal vs. RD de Congo a las 12:00 del mediodía y el equipo cafetero se enfrentará por primera vez ante la selección asiática de Uzbekistán.
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El partido de la tricolor será transmitido por Gol Caracol, a través de la señal principal de Caracol Televisión, razón por la que las producciones de ‘A Otro Nivel’ y ‘Vecinos’ no serán transmitidas en su horario normal: cederán su espacio para que los colombianos disfruten del juego del equipo nacional.
No obstante, la programación de la mañana y de la tarde mantienen su horario habitual. Es decir, ‘Día a Día’, ‘María la del Barrio’, el noticiero del mediodía, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’, se transmitirán como de costumbre
Néstor Lorenzo el director técnico dio a conocer los seleccionados para la cita mundialista pocos días antes de que empezara el campeonato:
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Arqueros:
Defensas
Volantes
Delanteros
Algunos jugadores como Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Díaz jugarán su primer mundial de mayores y harán méritos para jugar de titulares.