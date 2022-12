42 años del asesinato de John Lennon: Conoce 5 datos curiosos del integrante de The Beatles

En la historia de la música hay muchas fechas que resultan inolvidables, como el fallecimiento de John Lennon , quien además de haber sido el lider de The Beatles, destacó durante su trayectoria por haberse desempeñado como productor, cantautor, activista e incluso escritor.

1. Su nombre real era John Winston Lennon y nació el 9 de octubre de 1940. Sus padres lo llamaron John para honrar a su abuela paterno, y Winston como homenaje al primer ministro del Reino Unido que estuvo en el cargo de 1940 a 1945.

Mira también: Murió Astrid Kirchherr, fotógrafa y musa de The Beatles cuando fueron quinteto

Publicidad

2. Debutó en la actuación con una película que rodó en España. En el año de 1966, el artista estuvo en la ciudad de Almería para la grabación de la cinta 'How I Won The War', cuya historia se basa en los recuerdo de un veterano que participó en la Segunda Guerra Mundial.

3. Tuvo una infancia complicada. El fundador de The Beatles vivió la dura separación de sus padres a los 4 años y estuvo dos decadas sin ver a su papá, pues tuvo que decidir con quién viviría.

Te puede interesar: Un vídeo inédito de The Beatles, sale a la luz en Japón tras batalla legal

4. Brian Epstein, manager de The Beatles, estaba enamorado de él. Este hombre era homosexual y sintió una gran atracción por Lennon y se dice que por esto aceptó el trabajo en primer lugar. Sin embargo, el genio de la agrupación solía burlarse de su inclinación sexual y origen judío.

Publicidad



5. P ublicó dos libros durante su etapa beatle. Lennon disfrutaba de la escritura, por lo que publicó dos trabajos de poemas y cuentos: ‘In his own write’ (traducido en español como ‘Por su propio cuento’) en 1964 y ‘A Spaniard in the works’ (‘Un españolito en obras’) en 1965.