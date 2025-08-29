Cómo inscribirse a la convocatoria de A Otro Nivel: paso a paso para postularte

¡Llegó el momento más esperado para mostrar tu talento! Caracol Televisión abrió oficialmente la convocatoria para participar en A Otro Nivel, el programa musical que reúne a las mejores voces de Colombia. Este proceso está habilitado para colombianos mayores de 18 años o para extranjeros que residen de manera regular dentro del territorio nacional.

Paso a paso para inscribirte a A Otro Nivel

1. Entrar a www.caracoltv.com/aotronivel

2. Regístrate ingresando información personal como nombre, apellido, correo y contraseña. Además, debes aceptar el tratamiento de datos personales, los términos y condiciones, así como también debes acceder a recibir invitaciones para participar en otros formatos de Caracol Televisión.

Cómo inscribirse a la convocatoria de A Otro Nivel. Foto: Caracol Televisión.

Mira también: Miller Sebastián, exparticipante de La Descarga, acusado de agresión física e infidelidad

Publicidad

3. La página se redireccionará al formulario completo. Tienes que diligenciar la sección ‘Acerca de ti’ con información como nombre, apellido, documento de identidad, país, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, número de teléfono fijo, número de celular, dirección, e-mail, fecha de nacimiento, edad, estado civil, entre otros datos.

Cómo inscribirse a la convocatoria de A Otro Nivel. Foto: Caracol Televisión.

Publicidad

4. Posteriormente, deberás enumerar diez canciones con las que consideras te luces como cantante.

Cómo inscribirse a la convocatoria de A Otro Nivel. Foto: Caracol Televisión.

Mira también: Qué ha pasado con Jhaner, de La Voz Kids: Así se escucha casi siete años después

5. Luego encontrarás un espacio para cargar tu foto y tus videos. Este último debe ser publicado debidamente en YouTube, por lo que en el espacio solo se agregará el enlace del clip.

Cómo inscribirse a la convocatoria de A Otro Nivel. Foto: Caracol Televisión.

6. Finalmente, le tienes que dar clic en “terminar” y te aparecerá una ventana en donde se confirmará tu inscripción.

Publicidad

Mira también: Kari Castillo, de A Otro Nivel, revela su momento más complejo: “Mi salud se iba deteriorando”

Recuerda que se puede hacer un único registro por persona, que las inscripciones son completamente gratuitas y que no se requieren intermediarios para llevar a cabo este proceso. Cualquier inquietud puede ser remitida al siguiente correo electrónico: datospersonales@caracoltv.com.co

Publicidad

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de septiembre a las 11:59 p.m. ¡No te pierdas esta oportunidad!