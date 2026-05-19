1:05:32 min un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe 1:05:45 los jurados frenan las quejas y exigen madurez en la carrera musical 1:03:36 los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando? 1:05:36 ‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales 1:05:32 un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe

A Otro Nivel: un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe Mientras un grupo logra coronarse como el Mejor de la Noche, los otros tres deben pasar por La Sacudida, perdiendo importantes miembros e integrándose con nuevos talentos musicales.