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Capítulo 58 A Otro Nivel: 19 de mayo completo y gratis - CaracolTV
Mientras un grupo logra coronarse como el Mejor de la Noche, los otros tres deben pasar por La Sacudida, perdiendo importantes miembros e integrándose con nuevos talentos musicales.
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A Otro Nivel: un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
1:05:32 min
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un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
A Otro Nivel: un grupo que originalmente era femenino, ahora es mixto: duro golpe
Mientras un grupo logra coronarse como el Mejor de la Noche, los otros tres deben pasar por La Sacudida, perdiendo importantes miembros e integrándose con nuevos talentos musicales.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
19 de Mayo, 2026
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