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Capítulo 56 A Otro Nivel 2026 completo HOY 14 mayo - CaracolTV

Los jurados cuestionan el nivel de varios grupos, pues la desconcentración empieza a pasar factura en la competencia, y Cristina Hurtado cree que esto se debe a los amoríos que están creciendo.

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A OTRO NIVEL banner DK
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los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?
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‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales
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Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
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un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
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los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?

A Otro Nivel: los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?

Los jurados cuestionan el nivel de varios grupos, pues la desconcentración empieza a pasar factura en la competencia, y Cristina Hurtado cree que esto se debe a los amoríos que están creciendo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales
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Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
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un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
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un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
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participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?