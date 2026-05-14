1:03:36 min los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando? 1:05:36 ‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales 1:05:56 Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres 1:05:59 un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión 1:03:36 los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando?

A Otro Nivel: los grupos bajan de nivel ¿Los romances les estarán afectando? Los jurados cuestionan el nivel de varios grupos, pues la desconcentración empieza a pasar factura en la competencia, y Cristina Hurtado cree que esto se debe a los amoríos que están creciendo.