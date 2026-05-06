1:06:17 min una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad 1:06:25 el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia 1:06:27 un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud 1:03:01 un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida 1:06:17 una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad

A Otro Nivel: una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad La líder de Cola de Lagarto lanzó un fuerte llamado de atención a dos integrantes por llegar tarde antes de la presentación y advirtió que la disciplina define la competencia.