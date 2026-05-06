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Capítulo 50 A Otro Nivel 2026 completo HOY 6 mayo - CaracolTV

La líder de Cola de Lagarto lanzó un fuerte llamado de atención a dos integrantes por llegar tarde antes de la presentación y advirtió que la disciplina define la competencia.

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A OTRO NIVEL banner DK
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
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un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad

A Otro Nivel: una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad

La líder de Cola de Lagarto lanzó un fuerte llamado de atención a dos integrantes por llegar tarde antes de la presentación y advirtió que la disciplina define la competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Texto del párrafo - 2026-05-05T212331.416.jpg
1:06:25
el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
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un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
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jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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la jugada del mejor grupo hace temblar a los participantes
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