1:05:59 min un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión 1:06:05 un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez 1:03:21 participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia 1:06:17 una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad 1:05:59 un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión

A Otro Nivel: un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión La convivencia en la competencia se salió de control luego de que varias participantes acusaran a su líder de actuar con ego y no escuchar ideas, aunque los jurados terminaron respaldándola.