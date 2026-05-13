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Capítulo 55 A Otro Nivel 2026 completo HOY 13 mayo - CaracolTV

La tensión entre los grupos aumenta luego de que participantes de Colombian Crew señalaran a una contrincante de tomarse las decisiones de la competencia de manera personal.

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A OTRO NIVEL banner DK
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‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales
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Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
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un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
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1:06:05
un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
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‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales

A Otro Nivel: ‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales

La tensión entre los grupos aumenta luego de que participantes de Colombian Crew señalaran a una contrincante de tomarse las decisiones de la competencia de manera personal.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
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un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
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un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
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participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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