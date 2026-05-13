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A Otro Nivel: ‘A Otro Nivel’: crece la rivalidad y señalan a líder de tomarse las cosas personales La tensión entre los grupos aumenta luego de que participantes de Colombian Crew señalaran a una contrincante de tomarse las decisiones de la competencia de manera personal.