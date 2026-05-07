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Capítulo 51 A Otro Nivel 2026 completo HOY 7 mayo - CaracolTV

Macondo Sound System abrió debate sobre las cosas a las que estarían dispuestos a llegar para demostrar que son el mejor cuarteto masculino; y un participante indicó lo que no haría y generó crisis.

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A OTRO NIVEL banner DK
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participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
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participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia

A Otro Nivel: participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia

Macondo Sound System abrió debate sobre las cosas a las que estarían dispuestos a llegar para demostrar que son el mejor cuarteto masculino; y un participante indicó lo que no haría y generó crisis.

Por: Caracol Televisión
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una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
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un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida
Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’
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La sacudida perjudica a los grupos en la noche de eliminación
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