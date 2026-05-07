1:03:21 min participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia 1:06:17 una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad 1:06:25 el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia 1:06:27 un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud 1:03:21 participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia

A Otro Nivel: participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia Macondo Sound System abrió debate sobre las cosas a las que estarían dispuestos a llegar para demostrar que son el mejor cuarteto masculino; y un participante indicó lo que no haría y generó crisis.