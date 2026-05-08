1:06:05 min un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez 1:03:21 participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia 1:06:17 una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad 1:06:25 el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia 1:06:05 un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez

A Otro Nivel: un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez Un grupo aprovecha su presentación para recordar a los seres que fallecieron, y uno de ellos confiesa que era cercano a las personas que murieron en la avioneta junto al cantante.