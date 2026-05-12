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A Otro Nivel: Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres En medio de una noche cargada de emociones, la presentadora sorprendió al pedirles a los jurados una serenata especial para celebrar el mes de las madres en el programa.