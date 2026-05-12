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Capítulo 54 A Otro Nivel 2026 completo HOY 12 mayo - CaracolTV
En medio de una noche cargada de emociones, la presentadora sorprendió al pedirles a los jurados una serenata especial para celebrar el mes de las madres en el programa.
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A Otro Nivel: Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
1:05:56 min
Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
1:05:59
un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
1:06:05
un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
1:03:21
participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
1:05:56
Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
A Otro Nivel: Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
En medio de una noche cargada de emociones, la presentadora sorprendió al pedirles a los jurados una serenata especial para celebrar el mes de las madres en el programa.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
12 de Mayo, 2026
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1:05:59
un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
1:06:05
un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
1:03:21
participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
1:06:17
una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
1:06:25
el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
1:06:27
un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
1:05:56
Cristina Hurtado pide serenata a los jurados por el mes de las madres
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un grupo acusa a su líder de egocéntrica y se crea tensión
A Otro Nivel
A Otro Nivel: un grupo realiza homenaje a los seres queridos, entre ellos Yeison Jiménez
A Otro Nivel
A Otro Nivel: participante pone límites sobre cambios que haría para seguir en competencia
A Otro Nivel
A Otro Nivel: una líder hace un fuerte llamado de atención ante la falta de puntualidad
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A Otro Nivel: el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia
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A Otro Nivel: un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud
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