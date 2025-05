¿Subida de tono? Yo Me Llamo Paquita la del Barrio le lanza un candente piropo a Escola

En una presentación llena de picardía y buen humor, la imitadora de Paquita la del Barrio deslumbra con su interpretación de 'Azul Celeste' de Selena González Calleja y recibe halagos de los jurados. Durante los comentarios, César Escola hace un comentario sobre el vestuario de la participante, lo que provoca una respuesta que sorprende a los presentes y provoca risas.

Mira también: Amparo Grisales se impresiona con la elasticidad y atrevido look de Yo Me Llamo Jim Morrison

Amparo comenta que la concursante volvió a ser la Paquita a la que estaban acostumbrados y destaca la fuerza de su interpretación. En medio del ambiente cómplice, Escola le dice que el color rojo de su atuendo le luce mucho y que combina perfectamente con su corbata y pañuelo. La imitadora no pierde la oportunidad y le lanza un coqueto piropo: “Usted de rojo y yo con este antojo”.

Rey Ruiz también se suma a los elogios y afirma que le gusta mucho cómo canta. Al final de la evaluación, la imitadora sorprende a todos al acercarse a Amparo para darle un abrazo que dice había querido darle desde hace tiempo, sellando un momento emotivo y lleno de cariño entre ellas.

La actuación y la actitud de “Paquita” en el escenario dejaron claro que no solo tiene talento, sino también carisma para conectar con el público y los jurados.

Mira también: Laura Acuña se retira de Yo Me Llamo en el show del doble de Martín Elías: "No me da ni pesar"

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.