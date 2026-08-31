Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Yo Me Llamo
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo' HOY 31 de agosto
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Champions League

‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Nunca es suficiente’ y erizó a Amparo Grisales - CaracolTV

Amparo se erizó con la presentación y elogió su belleza y desempeño vocal. César, aunque destacó su interpretación, cuestionó un detalle de su look: el cabello.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Nunca es suficiente’ y erizó a Amparo Grisales

Amparo se erizó con la presentación y elogió su belleza y desempeño vocal. César, aunque destacó su interpretación, cuestionó un detalle de su look: el cabello.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.