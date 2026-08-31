‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Nunca es suficiente’ y erizó a Amparo Grisales

La noche se llenó de nostalgia y romanticismo en el escenario de 'Yo Me Llamo' con la presentación de la imitadora de Natalia Lafourcade, quien interpretó el éxito 'Nunca es suficiente'. Su afinación y delicadeza vocal conquistaron de inmediato a Amparo Grisales, quien no dudó en confesar que se le erizó la piel al escucharla, elogiando además su belleza física y su evolución artística.

Sin embargo, las exigencias del Templo de la Imitación nunca se detienen. César Escola celebró la emotiva interpretación y el timbre del personaje, pero fue contundente con la caracterización visual: cuestionó el peinado de la concursante, señalando que el cabello no correspondía al estilo orgánico de la cantautora mexicana. A pesar del llamado de atención sobre su look, la participante dejó en firme que es una de las rivales más fuertes de la temporada.



¿Cuál es el nombre completo de Natalia Lafourcade?

El nombre real de la artista mexicana es María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México y se ha consolidado como una de las cantautoras e instrumentistas más influyentes de la música latinoamericana contemporánea.

¿De dónde es Natalia Lafourcade y qué géneros musicales interpreta?

Natalia Lafourcade es originaria de México, criada en Coatepec, Veracruz. Su estilo musical abarca el pop latino, el folclor, el rock alternativo y el bolero, destacándose por rescatar la música tradicional de su país natal.

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