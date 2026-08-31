César Escola a ‘Yo Me Llamo Paola Jara’: “No sé si haya una próxima presentación”

El ambiente se volvió denso en el Templo de la Imitación durante la presentación de la imitadora de Paola Jara. La imitadora subió al escenario para interpretar uno de los temas del repertorio de la artista antioqueña, pero su actuación no logró convencer a la totalidad de la mesa de jurados.

Elder Dayán rescató la parte visual y elogió la elección de su vestuario. Sin embargo, Amparo Grisales fue contundente al asegurar que a la voz le faltó rabia y la fuerza propia del despecho, recordando que la concursante ha tenido presentaciones de mucho mayor nivel. El momento más crítico llegó cuando César Escola lanzó una advertencia severa que dejó helados a los asistentes: “No sé si haya una próxima presentación”.



¿Cuál es el nombre real de Paola Jara y dónde nació?

El nombre verdadero de la cantante de música popular es Paula Andrea Zapata Jaramillo. Nació el 16 de mayo de 1983 en Abejorral, Antioquia, Colombia.

¿Con quién está casada Paola Jara?

Paola Jara está casada con el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe (Jessi Eduardo Uribe Ordóñez). La pareja celebró su matrimonio en mayo de 2022 y son una de las uniones más famosas del entretenimiento colombiano.

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