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César Escola a ‘Yo Me Llamo Paola Jara’: “No sé si haya una próxima presentación” - CaracolTV

Elder destacó el vestuario, mientras Amparo cuestionó la interpretación y señaló que faltaron rabia y despecho. Además, aseguró que la imitadora ha tenido mejores presentaciones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola a ‘Yo Me Llamo Paola Jara’: “No sé si haya una próxima presentación”

Elder destacó el vestuario, mientras Amparo cuestionó la interpretación y señaló que faltaron rabia y despecho. Además, aseguró que la imitadora ha tenido mejores presentaciones.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Paola Jara’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Paola Jara’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.