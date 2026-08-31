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‘Yo Me Llamo Jorge González de Los Prisioneros’ sorprendió gratamente a los jurados - CaracolTV

Amparo, César y Elder destacaron la presentación del imitador de Jorge González, vocalista de 'Los Prisioneros', quien llegó al Templo de la Imitación con la actitud rebelde del artista original.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Jorge González de Los Prisioneros’ sorprendió gratamente a los jurados

Amparo, César y Elder destacaron la presentación del imitador de Jorge González, vocalista de 'Los Prisioneros', quien llegó al Templo de la Imitación con la actitud rebelde del artista original.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Jorge González’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Jorge González’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.