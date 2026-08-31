‘Yo Me Llamo Jorge González de Los Prisioneros’ sorprendió gratamente a los jurados

El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de puro rock en español con la descrestante presentación del imitador de Jorge González, líder de la icónica banda chilena 'Los Prisioneros'. Con una descarga de energía, actitud rebelde y una precisión vocal que dejó fríos a los asistentes, el participante demostró que tiene todo el potencial para triunfar en el Templo de la Imitación.

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán coincidieron en que el concursante no solo capturó la voz rasgada y desafiante del cantante original, sino también su postura escénica. Las observaciones fueron sumamente positivas, destacando que logró transmitir la fuerza contestataria que definió al rock latinoamericano en los años 80.



¿Quién es Jorge González y de dónde es?

Jorge González es un renombrado músico, compositor y cantante chileno, nacido el 6 de diciembre de 1964 en San Miguel, Santiago de Chile. Es mundialmente reconocido por haber sido el líder, vocalista y principal compositor de la legendaria banda de rock Los Prisioneros.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Los Prisioneros?

Entre los éxitos más importantes compuestos por Jorge González con Los Prisioneros destacan himnos del rock en español como 'El baile de los que sobran', 'La voz de los '80', '¿Por qué no se van?', 'Tren al sur' y 'Estrechez de corazón'.

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