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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Aquí estoy yo’ y generó controversia entre los jurados - CaracolTV

Amparo consideró que la interpretación había sido muy forzada y señaló que había perdido el color de voz del artista original. César advirtió que no podía olvidar la letra de la canción.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Aquí estoy yo’ y generó controversia entre los jurados

Amparo consideró que la interpretación había sido muy forzada y señaló que había perdido el color de voz del artista original. César advirtió que no podía olvidar la letra de la canción.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.