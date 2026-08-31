‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ cantó ‘Aquí estoy yo’ y generó controversia entre los jurados

La tensión se apoderó de la gala en el 'Templo de la Imitación' tras la presentación del imitador de Luis Fonsi. El concursante saltó al escenario para interpretar el emotivo éxito 'Aquí estoy yo', buscando emocionar al público y asegurar su cupo en la competencia. Sin embargo, su actuación dividió las opiniones en la mesa de juzgamiento y desató un fuerte debate entre los jurados.

Amparo Grisales fue tajante en su retroalimentación, señalando que notó una interpretación demasiado forzada que le hizo perder la esencia y el color distintivo del artista puertorriqueño. Por su parte, César Escola no dejó pasar un error crítico en el escenario y advirtió con firmeza que olvidar la letra de un tema tan emblemático es imperdonable a estas alturas del programa.



¿Cuál es el nombre real de Luis Fonsi y de dónde es?

El nombre completo del cantante boricua es Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, y se ha consolidado como una de las máximas figuras del pop latino y el género urbano a nivel mundial.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Luis Fonsi?

Entre los mayores éxitos en la carrera de Luis Fonsi se destacan baladas icónicas como 'Aquí estoy yo', 'No me doy por vencido' y 'Yo no me doy por vencido', además del fenómeno global 'Despacito', tema que rompió récords históricos de reproducciones.

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