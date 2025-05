Yo Me Llamo Kany García revela si se arrepiente de haber entrado al programa: "Tanta miseria"

Yo Me Llamo Kany García se ha convertido en una de las participantes más controvertidas de esta temporada del concurso de imitación. Ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, tanto por su gran parecido físico y vocal con la artista original como por las actitudes que ha demostrado al recibir retroalimentación de parte de los jurados.

Tras haberse salvado de la eliminación en el capítulo 94, la imitadora utilizó su cuenta de Instagram para exponer una situación que la ha incomodado profundamente: los constantes comentarios negativos que ha recibido desde que ingresó al programa. Esto fue lo que escribió:

“Si yo hubiese sabido que intentar algo nuevo en mi vida me iba a traer mensajes tan desagradables, llenos de odio, con tanta miseria humana, jamás hubiese ido a Yo Me Llamo. Igual agradezco la experiencia adquirida al canal. Y siempre agradecida con los que me apoyan”.

Sus palabras dejan claro que, de haber anticipado el nivel de odio y ataques, no habría participado en el reality, a pesar de haberse convertido en la doble exacta de la intérprete de Confieso y Te lo agradezco.

Yo Me Llamo Kany García sobre las críticas que recibe en redes sociales. Foto: Instagram @yomellamo_kanygarcia2025

Cabe recordar que el pasado 24 de mayo, la imitadora, cuyo nombre real es María Ángel, también se pronunció en redes sociales, esta vez para criticar a los jurados por las “imprecisiones” que, según ella, señalaron en su presentación del capítulo 92.

La participante explicó que esperó a ver la gala en televisión para analizar las supuestas fallas mencionadas, y aseguró que no encontró errores. Por eso, expresó su inconformidad:

“¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado, porque había que verla desde afuera, y no me equivoqué: desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción, y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no”, escribió.

