Capítulo 94 Yo Me Llamo: Búfalo regresa, pero una canción causa disgusto entre Amparo y César

La noche 94 de Yo Me Llamo estuvo marcada por la tensión de una nueva eliminación. Los imitadores se enfrentaron al reto de convencer al jurado para mantenerse en competencia.

Entre las presentaciones destacadas de la gala estuvieron las de Yo Me Llamo Kany García con 'Para siempre', Gloria Estefan con 'Como me duele perderte', Dean Martin interpretando 'Everybody loves somebody', y Eduin Caz, quien se presentó 'Cada quien'. También Pitbull subió al escenario con 'Hotel Room Service'.

Joan Manuel Serrat interpretó 'La Saeta', una canción que asumió como un reto personal. Más adelante, volvió a escena con 'Pueblo blanco' reafirmando su fidelidad al estilo poético del cantautor.

Al final de la noche, los jurados eligieron a tres participantes para cantar nuevamente y defender su permanencia: Eduin Caz, Pitbull y Joan Manuel Serrat. Tras esta ronda definitiva, se tomó la decisión de eliminar al imitador de Pitbull, quien no logró superar las exigencias del jurado. La sorpresa llegó con la aparición de Búfalo.

Yo Me Llamo Kany García para ‘Para siempre’ de Kany García.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘La Saeta’ de J. Serrat y A. Machado.

Yo Me Llamo Gloria Stefan canta ‘Como me duele perderte’ de Marco Flores.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Hotel Room Service’ de N. Rodgers, J. Scheffer, H. Brankin, G. Mcmillan, J. Robinson, R. Alexander, J. Campbell, B. Edwards, A. Pérez, L. Campbell, D: Hobbs, M. Ross y C. Wong.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Cada quien’ de H. Palencia, E. Caz, J. Londoño, É. Barrear y N. Galante.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘Everybody loves somebody’ de I. Taylor y K. Lane.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Bailando por el mundo’ de J. Magan, E. Bello, Á. Pérez y U. Vargas.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Pueblo Blanco’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Ya no vuelvo contigo’ de J. del Viller y B. Pacheco.

