Capítulo 93 Yo Me Llamo: Rey Ruiz dice que una imitadora lo tiene a sus pies

En esta noche de presentaciones, el Templo de la Imitación se llena de emociones, retos y transformaciones físicas. Una de las participantes que más destaca es Yo Me Llamo Gloria Trevi, quien logra impresionar con una interpretación afinada, movimientos y un cambio de look que no pasa desapercibido.

Su nuevo look, idéntico al de la cantante original, convence a los jurados. Tanto así que Rey Ruiz no duda en exclamar: “Me tienes a tus pies, fenomenal”, dejando claro que, para él, fue la mejor de la noche.

Otra de las imitadoras que brilla es Yo Me Llamo Ángela Aguilar, que demuestra avances en su voz y actitud, al igual que Raphael, Luis Alfonso y Paqita la del Barrio.

Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Dean Martin vuelve a estar en la mira por su falta de evolución y por su actitud mientras los jurados hacen la devolución.

Una de las presentaciones más comentadas es la de Yo Me Llamo José Luis Perales. Aunque su desempeño vocal es correcto, lo que más llama la atención es la emoción que provoca. Amparo Grisales, visiblemente conmovida, no puede contener las lágrimas al escuchar ‘La llamaban loca’.

Al cierre del episodio, Armonio revela al Mejor de la Noche: Luis Alfonso. Además, tres imitadores quedan en riesgo de eliminación: Eduin Caz, Dean Martin y Pitbull, quienes deberán esforzarse al máximo para permanecer en la competencia.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.