Confesión de Yo Me Llamo Bob Marley sobre su relación con Ángela Aguilar: "No es nada fácil"

Yo Me Llamo Bob Marley vuelve a ser noticia en las plataformas digitales al hablar abiertamente sobre su romance con la doble de Ángel Aguilar. El barranquillero le respondió a un admirador que le preguntó cómo se sintió cuando tuvo que contar frente a las cámaras y el jurado (conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz) que había iniciado una relación dentro del programa.

Mira también: Yo Me Llamo Ángela Aguilar le dedicó primer post en redes al doble de Bob Marley

Yo Me Llamo Bob Marley hizo confesión sobre su relación con la doble de Ángela Aguilar. Foto: Instagram @yomellamo_bobmarley

El competidor tomó el cuestionamiento con buen sentido del humor y explicó que estaba muy nervioso porque sentía que ya era hora de referirse al tema, pues había notado que la investigación para dar con la identidad del sujeto en cuestión iba muy avanzada.

"No es nada fácil pararse en televisión nacional a decir todo eso que ustedes escucharon, obviamente también frente a ese jurado y todo ese público viéndote, encontrar también las palabras adecuadas para que todo salga como debe salir", dijo.

Publicidad

Mira también: Tremendo jalón de orejas de Amparo Grisales a Yo Me Llamo Bob Marley: "Estamos en la recta final"

Luego indicó que ese nerviosismo no impidió que se sintiera al mismo tiempo emocionado por revelar la verdad, pues sabía que muchos quedarían extrañados con la noticia: "Sabía que ustedes no se lo iban a imaginar, yo dije 'ellos no se van a esperar que sea yo con la peluca y con todo esto', pero bueno, al final me armé de valentía", mencionó.

Publicidad

Es necesario mencionar que la confesión tuvo lugar en el capítulo que se emitió el 22 de mayo. Allí, el participante no solo aseguró que el amor surgió en la Escuela, sino que también aprovechó para darle un obsequio a su novia, se trata de una pulsera de la buena suerte para que la acompañe en esta etapa decisiva en la producción de Caracol Televisión.

Mira también: Amparo Grisales le pide a Yo Me Llamo Bob Marley que le vuelva a hacer el movimiento de pelvis

Finalmente, Yo Me Llamo Bob Marley también se refirió a sus contrincantes en el Templo de la Imitación y reveló que cree que podría enfrentarse a personajes talentosos como los imitadores de Gloria Trevi, Luis Alfonso y Gloria Estefan en la Gran Final del concurso.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.