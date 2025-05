Búfalo regresa a Yo Me Llamo y elimina a un participante: ¿dónde estuvo este tiempo?

El temido Búfalo reaparece en el escenario de Yo Me Llamo para cumplir una de las tareas más difíciles del programa: anunciar quién debe abandonar la competencia por decisión del jurado. Su sola presencia pone tensos a los imitadores, pues saben que cuando él entra, alguien se va.

Esta vez, el participante que no se llama es Pitbull. Su eliminación, inesperada para algunos, pone fin a su paso por el templo tras haber confesado que no durmió bien la noche anterior, algo que también notaron los jurados en su presentación de 'Hotel Room Service'.

Búfalo volvió a Yo Me Llamo

Pero más allá del anuncio, lo que más llama la atención es el regreso del Búfalo y su breve conversación con Amparo Grisales. Apenas lo ve entrar, la 'Diva de Colombia' lo saluda y le pregunta si encontró al lobo Aurelio, pero este solo responde: "Ese lobo es muy escurridizo".

Cabe recordar que Aurelio Cheveroni hizo parte de la etapa Yo Me Llamo Mini como cuarto jurado invitado. Durante su participación, brilló por sus ocurrencias, sus frases espontáneas y su estilo único, que logró entretener a los colombianos y sumar humor al formato. Aunque Búfalo no revela si logró capturarlo o no, su respuesta permite concluir que la búsqueda continúa.

